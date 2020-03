Medicin-studerende i karantæne i sommerhus

De deltog nemlig i en fredagsbar på Panum Instituttet den 10. marts, hvor det viste sig, at der var en corona-smittet, og alle der var til stede i samme tidsrum, blev bedt af Styrelsen for Patientsikkerhed om at blive hjemme i 14 dage og holde sig adskilt fra andre mennesker.