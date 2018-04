Se billedserie Madlavningsdame Anna Clausen og resten af personalet kan fremover glæde sig over bedre arbejdsforhold i køkkenet i Medborgerhuset. Foto: Søren Kloster Sørensen

Medborgerhusets nye køkken blev indviet

Kalundborg - 09. april 2018 Af Søren Kloster Sørensen

Igennem de seneste uger har det sociale være- og spisested Medborgerhuset på Bredgade i Kalundborg undergået en istandsættelse, som blandt andet har givet brugere, personale og frivillige et tiltrængt nyt og moderne køkken, der letter arbejdsgangene, samt splinternye borde og stole, som brugerne kan spise og hygge sig ved.

Medborgerhuset har ikke været lukket under istandsættelsen, så det har været lidt af et puslespil at få både mad og socialt samvær til at gå op midt i byggerodet.

Medborgerhusets leder Marianne Madsen rettede derfor også stor tak til både håndværkere, brugere og alle involverede i og omkring Medborgerhuset for at bidrage til at holde liv i den gode stemning, da Medborgerhuset mandag markerede moderniseringen med en reception.

- Der har været mange udfordringer forbundet med ombygningen, og brugerne er blevet budt meget. Men alle har været med til at bevare den gode stemning. Jeg er stolt over i dag at kunne vise vores nye omgivelser frem. Vi har aldrig før haft helt nye stole og borde. Vi har altid - som en anden lillesøster eller lillebror - arvet fra andre, men nu har vi vores helt eget. Det er stort, sagde Marianne Madsen, der også rettede stor stak til frivillig og supervisor på projektet Per Brockdorff Jensen, der har stået for koordineringen af alt det praktiske omkring de nye rammer.

- Jeg ved slet ikke noget om alt det tekniske, så uden Per var det aldrig gået. Nu har huset fået et kæmpe løft, så vi også i fremtiden kan tilbyde varme, højt til loftet og lyttende ører, sagde hun.