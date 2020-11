Medborgerhuset: Yderligere to ramt af corona

- Siden tirsdag er alle medarbejdere og frivillige ved Kalundborg Medborgerhus blevet testet for coronavirus. Desværre er yderligere to konstateret smittet, fortæller Randi Brodin, der er chef for Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune.

- Vi er blevet rådgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed og har fået at vide, at hvis de smittede går en uge uden symptomer, så kan vi genåbne. Det vil sige, at vi tidligst genåbner onsdag, fortsætter Randi Brodin.

- Det er meget trist, at vi er nødt til at holde lukket, og vi ved, at medborgerhusets brugere savner at kunne komme i huset. Når det er sagt, så er det vigtigt at holde for øje, at Kalundborg Medborgerhus er et uvisiteret tilbud. Lige så snart vi kan genåbne under forsvarlige forhold, så gør vi det, lover Randi Brodin.