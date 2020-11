En medarbejder ved Kalundborg Medborgerhus er blevet konstateret smittet med corona. Foto: Ulrik Reimann

Medborgerhus ramt af corona

Kalundborg - 03. november 2020 kl. 12:40 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

En køkkenmedarbejder i Kalundborg Medborgerhus er blevet konstateret smittet med corona.

- Vi har med det samme lukket medborgerhuset, og alle medarbejdere og frivillige er netop nu i færd med at blive testet, fortæller Randi Brodin, der er chef for Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune.

- Vi håber på at kunne genåbne medborgerhuset så hurtigt som det overhovedet er muligt, men indtil vi er sikre på at vores medarbejdere og frivillige er smittefri, så har vi desværre ingen mulighed for at hjælpe brugerne af medborgerhuset, fortsætter hun.

Randi Brodin opfordrer alle brugere af medborgerhuset

- Vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Alle der kommer i medborgerhuset bruger maske og håndsprit, så der er ingen grund til panik, men vi opfordrer alle brugere af medborgerhuset til at lade sig teste for en sikkerheds skyld, siger hun.

Der er hængt plakater op på døren til medborgerhuset om coronasmitten, lige som der også er blevet delt et opslag på Facebook om situationen.

- Vi er udfordret af, at vi ikke har det fulde navn og adresse på alle der har været i medborgerhuset den seneste uges tid. Da det samtidig har været sidst på ugen, har vi haft ekstra mange besøgende, så hvis man kender nogen som plejer at komme i medborgerhuset, så må man gerne tage fat i dem, og opfordre dem til at lade sig teste, fortsætter Randi Brodin.

Alternativt kan man også vælge at gå i selvisolation.

- Hvis man ikke har mulighed for at lade sig teste, så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at man selvisolere i en uge, siger Randi Brodin.

Senest torsdag skulle man have klarhed over om alle frivillige og medarbejdere i medborgerhuset er smittefri, derefter går man i gang med en hovedrengøring af huset.

- Optimistisk håber jeg, at vi kan genåbne på mandag, siger Randi Brodin.