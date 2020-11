Medborgerhus genåbner efter coronasmotte

Huset lukkede tirsdag den 3. november, efter at en medarbejder i køkkenet, blev konstateret smittet med coronavirus. Yderligere to medarbejdere er efterfølgende blevet konstateret smittet. Efter smitten blev opdaget, er alt personale samt frivillige medarbejdere i medborgerhuset blevet testet for corona. Huset er også blevet hovedrengjort, så det er sikkert at genåbne.