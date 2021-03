Erhvervschef Jens Lerager står i spidsen for Kalundborgegnens Erhvervsråd, der nu er gået med i netværket Danske Handelsbyer.

Med i netværk for handelsbyer

Kalundborg - 09. marts 2021 kl. 18:20 Kontakt redaktionen

Kalundborg­egnens Erhvervsråd er gået med i netværket af Danske Handelsbyer.

Danske Handelsbyer repræsenterer for nuværende 60 danske handelsbyer, som gennem flere år har arbejdet for at fremtidssikre vores byer med handel, service og oplevelser.

Kalundborgegnens Erhvervsråd er gået ind i dette netværk, der arbejder målrettet med at udvikle byer og detailhandel, og på den måde, har rådet adgang til vidensdeling, sparring og erfaringsudveksling med kollegaer rundt om i hele landet, oplyser erhvervschef Jens Lerager.

Danske Handelsbyer har spillet en aktiv rolle i Regeringens Partnerskab for levende bymidter, som netop sætter fokus på både at fastholde og understøtte udviklingen i de små og mellemstore byer.

2020 var et meget udfordrende år for handlen i bymidterne. Ved at stå sammen i netværket og dele udfordringer og erfaringer, står flere af byerne stærkere og mere konkurrencedygtige i dag.

Eksempelvis har flere byer inspireret hinanden til at tage nye, digitale redskaber i brug, der bidrager til at fastholde den lokale handel og tiltrække nye kunder. Det er dog tydeligt, at mange handelsbyer har et udviklingspotentiale, og det skal en øget professionalisering af netværket være med til at løfte.

Formålet med netværket er at kompetenceudvikle, opruste og facilitere erfarings- og videndeling mellem deltagerne for at klæde dem på til at vækste den lokale detailhandel.

