Mathias og Ida-Cecilie fandt drømmehuset

25-årig Ida-Cecilie Ploug Kragsig Hansen og hendes kæreste, 26-årig Mathias Jørgensen, flyttede til Kalundborg på Hestehaven den 1. november, og er glade for at komme væk fra et stressende boligmarked i København og nu kunne kalde sig husejere med stor have og udsigt til vandet. Drømmen om et hus ville ikke blive en realitet i mange år, hvis de blev boende i København.

Kalundborg - 06. februar 2021 kl. 05:31 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: I hjemmet på Hestehaven 13 i Kalundborg er 25-årige Ida-Cecilie Ploug Kragsig Hansen og 26-årige Mathias Jørgensen for få måneder siden flyttet ind.

På væggene er der masser af pastelfarver både i grøn, pink, orange og gul. I rummene er der ikke så mange møbler endnu, da parret venter på, at landet lukker op igen, så de kan gå på jagt efter møbler til deres nykøbte hus.

Før boede parret i en lille, to-værelses lejlighed på Østerbro, men de har i længere tid villet købe deres eget hus, men har ikke vidst, hvor de skulle slå sig ned.

- Vi har længe gerne villet købe et hus, men vi har ikke vidst, hvor vi skulle bosætte os. Vi har selv boet i København i mange år, men som ungt par er det bare dyrt at købe hus i København. Vi endte her, fordi vi har et vennepar, som lige havde købt hus i Kalundborg, og som anbefalede byen. Og så var vi med herude i sommers for lige at se området, og så syntes vi bare, her var virkelig flot natur, og huspriserne var billige.

- I starten kiggede vi mest for sjov på huse i Kalundborg. Vi tænkte, at det ikke kunne skade at spørge banken, om vi kunne låne nogle penge, og det måtte vi så gerne. Så faldt vi over vores hus på Hestehaven og bød, og så blev vi husejere for første gang, siger Ida-Cecilie Ploug Kragsig Hansen.

Både priser og område

Huset på Hestehaven kostede parret 1.545.000 kr. Det har 136 kvadratmeter og en kælder på 80 kvadratmeter, og indeholder syv rum med hall talt med. Det var både priserne, og også området der trak parret til Kalundborg.

- Vi fandt både området og priserne attraktive. Med vores nuværende, økonomiske situation ville der gå mange år, før vi kunne købe noget lignende i København af samme størrelse. Det hus vi har fået her på 136 kvadratmeter, det havde vi måske kunnet få en halvanden værelses lejlighed for i København. Du får meget plads, have, smuk natur og udsigt til vandet for ikke særlig mange penge, siger Mathias Jørgensen.

Tilbage til provinsen

Ida-Cecilie Ploug Kragsig Hansen arbejder som fuldtids caféansvalig på Comedy-Zoo i København, hvor hun venter på at kunne starte arbejde igen, mens Mathias Jørgensen læser til elektriker og søger en praktikplads i Kalundborg.

De synes ikke, at det er et problem, at der lidt transporttid til København, men glæder sig derimod til at være tilbage til provinsen.

- Under corona kom vi frem til, at det at bo småt og rigtig dyrt, det ville ikke give mening i forhold til, hvor meget vi egentlig brugte København.

- Hvis vi tog på museum eller biografen, så var det alligevel kun noget, som vi gjorde i weekenderne, og det vil vi stadig kunne i Kalundborg. Når de lukker mere op, og vi skal mere mod København igen, så er det ikke mere end en halvanden times trafik, og det er til at overskue, siger Mathias Jørgensen.

- Vi synes også, det er hyggeligt at komme til en lidt mindre by. Jeg er selv fra en lille by i Jylland, som hedder Give, og Mathias er fra Næstved. Naboerne hilser på hinanden herude. Vi har en sød nabo, der kom forbi med en flaske vin og bød os velkommen, da vi flyttede ind, det var rigtig hyggeligt.

- Boligmarkedet er stressende, da man bliver opsagt og skal finde en ny lejlighed. Jeg nåede at bo fem steder, og Mathias har boet fire steder. Vi kørte død i det ræs, der er i boligmarkedet i København, derfor har det også været rart endelig at have sit eget hus. Vi glæder os til at lære byen bedre at kende, når der bliver åbnet mere op, siger Ida-Cecilie Ploug Kragsig Hansen.