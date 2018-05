Matchmaking for Kalundborgs muligheder

For at promovere Vestsjællands og i særdeleshed Kalundborg-områdets tilbud inden for praktikmuligheder og projekter til studerende på landets universiteter og uddannelsesinstutioner var der i går matchmaking-event i Kalundborg Hallerne.

- Vi har tidligere forsøgt at få et samarbejde som det her op at køre med de forskellige uddannelsessteder, men det er først nu, vi har fået vores årshjul til at passe sammen. Vi som virksomheder har fået en bedre forståelse af universiteternes struktur, og det har betydet, at vores årshjul nu kører i takt. Så gælder det bare om at udnytte det netværk, vi sammen kan skabe med hinanden, så vi kan få en så god praktikafvikling som muligt for både de studerende og vores lokale virksomheder. Det er i projekt- og praktikforløbene, man virkelig lærer noget og rykker sig som studerende. Her kan nærhedsprincippet og samarbejdet i Kalundborg noget helt specielt, siger Michael Hallgren, produktionsdirektør hos Novo Nordisk Kalundborg.