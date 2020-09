Se billedserie Ingeniørstuderende Silvana Lazzeri og ingeniør på Novo Nordisk Jens Henrik Mose blev sat sammen som mentorpar af Lisa Ott, som havde sat alle mentorparrene sammen på forhånd og tirsdag var kick off. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Matchdag for mentorer og studerende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Matchdag for mentorer og studerende

Kalundborg - 16. september 2020 kl. 19:32 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lidt første-skoledag-stemning i det store lokale på første sal i en af Professionshøjskolen Absalons barakker bag Kalundborg Gymnasium tirsdag.

I den ene side af lokalet sidder de frivillige mentorer, som de næste fire måneder skal være mentor for en studerende på tredje semester på ingeniøruddannelsen for bioteknologi.

Mentorerne er ingeniører, som kommer fra Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Equinor, Odsherred Forsyning, Argo og Lundbeck.

I den anden side sidder de studerende, de kommende mentees, og foran dem står Lone Buch, projektleder på Absalon for Biotekjobparat.

Hendes opgave er at hjælpe med at fastholde de studerende, så de ikke rejser hjem, når de er færdiguddannede, især de internationale studerende. Her er mentorordningen blot et af elementerne.

Ved hendes side står Lisa Ott, som siden 1997 har arbejdet med mentoring, og hun byder de fremmødte velkommen på engelsk, da der er mange internationale studerende.

Lisa Ott gør som det første klart for de fremmødte, at de ikke behøver at udkigge hvilken mentor/mentee, som de gerne ville have.

- Jeg har valgt for jer. Det bliver et arrangeret ægteskab, og I skal blive lykkelige! joker hun.

Fastholde studerende Mentorprogrammet skal hjælpe de studerende til ikke at droppe ud af studiet, og det skal også gøre overgangen fra studie til job nemmere.

- Mentoren skal dele sin viden og erfaringer. Også omkring hvordan man håndterer andre mennesker, fortæller Lisa Ott.

Hun fremhæver også, at det er vigtigt at være nysgerrig på den anden person, og at man som mentee skal forberede sig på, hvad man gerne vil blive klogere på.

Herefter skal de studerende beskrive, hvordan den værste og bedste mentor kunne være, mens mentorerne skal beskrive den værste og bedste mentee.

Fra tutor til mentor 27-årige Jens Erik Mose er en af mentorerne, og han er uddannet civilingeniør i bioteknologi fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet på Novo Nordisk i tre år, og har lige købt hus i Havebyen i Kalundborg.

- Jeg har tidligere været tutor i tre år på Aarhus Universitet, hvor jeg godt kunne lide at formidle til de nye studerende om alle de muligheder, som uddannelsen giver. Som mentor er jeg et aktivt tilvalg for den studerende, som gerne vil lytte til min viden og erfaringer. siger Jens Henrik Mose.

24-årige Silvana Lazzeri, som har mexicansk/italiensk baggrund, skal have Jens Erik Mose som mentor.

- Jeg har haft studiejob på Novo Nordisk, som slutter til december, og jeg vil gerne høre mentoren om, hvordan man kan sørge for balance mellem studiejob og studiet, fortæller hun.

Udover mentorordningen for studerende på tredje semester, skal der også laves en for de studerende på femte/sjette semester senere.

Aftenen sluttede med, at de nye mentorpar holdt deres første mentormøde.