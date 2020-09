Fra venstre er det Glenn Swärd, Michael Skovgaard, Dennis Larsen og Kirsti Thygesen. Sammen arbejder de på at skaffe penge til Støt Brysterne. Fotos: Jørn Nymand

Massiv lyserød støtte fra nyt firkløver

Nu er Meny en del af den store satsning, hvor det handler om at samle penge ind til Støt Brysterne i Kalundborg, og dermed er trekløveret - Kvickly, Føtex og Swärds Guldsmedie - udvidet til et firkløver, og sammen med kunderne i Kalundborg vil man forsøge at slå ny indsamlingsrekord og måske nå de 40.000 kroner til det gode formål.