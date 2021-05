Artiklen: Massevis af sommeraktiviteter for seniorer

Efter en lang nedlukket vinter, har en arbejdsgruppe bestående af Ditte Schwartzbach, Lene Olrik, Bodil Skipper, Dennis Dinesen og Helle Baldersbæk sammen med frivilligkonsulent Britt Skytte udarbejdet et program med en masse forskellige aktiviteter for seniorer.

Det har man valgt at gøre, da mange af de faste aktiviteter og mange foreninger holder sommerferie.

- Det er for at der skal ske noget socialt for de ældre, siger Lene Olrik.