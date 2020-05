Masser af varme - med god samvittighed

Hos Faurkilde.dk er man udmærket klar over, at der findes billigere træpiller på markedet, men man ved samtidig, at flere og flere kunder sætter pris på at få et kvalitetsprodukt, hvor der er tænkt over, at det er bæredygtig produktion, træpillerne kommer fra. Derudover har pillerne en ensartet kvalitet, så kunderne ved, at hver gang de åbner en pose træpiller af det fabrikat, så er det samme gode kvalitet, der ligger i sækken.