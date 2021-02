Masser af tid til romantikken på valentinsdag

- Vi må jo desværre ikke have spisende kunder i restauranten på grund af de corona-restriktioner, vi er underlagt. Valentinsdag plejer ellers altid at være en dag med masser af gæster ved bordene. Men nu gør vi det muligt for vores gæster at hente maden færdiglavet hos os og så tage med og hygge sig sammen i hjemlige omgivelser, fortæller restaurantchef Sülle Govercin.