Se billedserie Kvickly-slagtermester Mark Hansen er glad for, at man nu kan give kunderne endnu flere valgmuligheder, når det gælder mad ud af huset. Fotos: Jørn Nymand

Masser af tid til gæsterne - men stadig lækker mad

Kalundborg - 10. maj 2021

Runde fødselsdage og andre familiefester, selskaber, hygge med flere venner og alle de andre begivenheder, der får mennesker til at samles om god mad og hygge har ligget næsten stille, mens Danmark har været ramt af omfattende corona-restriktioner.

Nu er der i den grad åbnet for, at man igen kan samles flere mennesker og hygge sig med god mad og god vin. Og så er man tilbage til situationen, før coronaen ramte Danmark.

- Som værter vil vi gerne kunne tilbyde god og lækker mad, men vi vil samtidig også gerne have tid til at hygge med gæsterne i stedet for at stå i køkkenet og tilberede maden, siger slagtermester Mark Hansen, Kvickly i Kalundborg.

For at hjælpe - blandt andre - de mange festhungrende mennesker, så er Kvickly netop blevet færdig med at sammensætte et nyt indbydende og opdateret katalog med et større udvalg af mad ud af huset.

- Her er noget for alle. Og i flere prisklasser. Og er man blot to, der skal have en hyggelig færdiglavet middag, kan det også lade sig gøre.

- Brochuren kan man få her i Kvickly, men man kan også bestille maden her eller online på www.kvicklykalundborg.dk, fortæller Mark Hansen, som er glad for den nye brochure, der tilgodeser alle, som er i gang med at planlægge en uformel familiemiddag, en reception, fødselsdag eller en anden begivenhed, hvor der er brug for noget god mad at samles om.

20 forskellige stykker smørrebrød, frokostbuffet, pølsebræt, ostebord, brunch, tapas - og en pålægsplade til fire personer.

Man kan også bestille en luksus buffet fra delikatessen samt en menu fra delikatessen i Kvickly.

Der er naturligvis også tænkt på vegetarerne i de nye tilbud i kataloget.

Har man mod på selv at lave lidt i sit eget køkken, så kan man vælge en af de to steg selv-menuer, hvor der følger en vejledning, så man kommer godt igennem selv at skulle tilberede »Slagterens festmenu« af enten roastbeef eller culotte.

Der medfølger kartofler, saltater, dressing og flutes til middagen.

- Står man foran at skulle arrangere en større fest, reception eller lignende, så er man velkommen til at komme ind og tale med os. Vi er altid klar til at hjælpe med sammensætningen af en menu, gør Mark Hansen opmærksom på.

Han i dialog med flere større events i byen om at levere maden, ligesom Kvickly oplever har en stor vækst i delikatesseafdelingen.