Masser af liv i Røsnæs Forsamlingshus

Nu tror de på det. Nu tør de løfte sløret.

Efter mange måneder med usikkerhed, har bestyrelsen for Røsnæs Forsamlingshus skruet op for optimismen.

- Vi håber nu på, at der igen kommer gang i forsamlingshuset. Vi havde planlagt en masse arrangementer for 2021. Ville de mon blive til noget? Nu tror vi på det og tør løfte sløret, siger Lene Henrichsen, formand for Røsnæs Forsamlingshus.

Der åbnes med stykket »Liv i kludene« tirsdag den 1. juni. Odsherred Teater gæster forsamlingshuset.

- Et stykke, der gerne skulle få gang i vores lattermuskler, lyder det fra Lene Henrichsen.

Hun gør opmærksom på, at der desværre ikke bydes på spisning i forbindelse med forestillingen: - Vi kunne ikke overskue, hvilke corona­regler, der ville gælde.

Den 3. august holder forsamlingshuset generalforsamling. Det er planen sammen med medlemmer at indvie husets nye store terrasse.

Det årlige jazzarrangement med Niels Jørgen Steen og hans A-team er flyttet fra oprindeligt planlagt sidst i maj til den 13. august for at være sikker på, at det kan gennemføres.

- Vi kan se, at det nu er muligt, så vi forventer fuldt hus og rift om billetterne, som vi plejer, fortsætter formanden.

I oktober bydes på et arrangement for de strikkelystne. Mette Larsen gæster forsamlingshuset og fortæller om »Det grænseløse strik«.

Den 18. november er foredraget »To år med Sirius- patruljen« på programmet. Morten Hilmer kommer og fortæller. Arrangementet var planlagt til februar i år, men måtte udskydes.

Til dette arrangement vil man sælges spisebilletter, og maden kommer til at afspejle det kolde og barske vejr, som Morten Hilmer vil berette om i foredraget.

- Vi syntes selv, at vi har fået lavet et halvårsprogram med et varieret tilbud, og så har vi endnu ikke fundet en dato for, hvornår vi kan indvie vores nye højskolesangbøger, som forsamlingshuset fik sponsoreret af Nordea-fonden.

- De tages i brug, når vi alle må synge sammen i flok, siger Lene Henrichsen.