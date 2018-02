Se billedserie Det Gamle Apotek i Lindegade åbner 1. marts som en moderne modeforretning for piger/damer. I spidsen for den står Christina Sommerstedt. Fotos: Jørn Nymand

Masser af åbningstilbud hos Concept

Kalundborg - 24. februar 2018

Det er lidt af en tilfældighed, at modebutikken Concept kan åbne i de flotte lokaler på Lindegade 2 ud ud til Kordilgade på torsdag den 1. marts.

- Jeg mødte Lars Wöhlk, som ejer lokalerne, i min butik i Slagelse i december, og på vej ud af butikken sagde han, om jeg ikke havde brug for et lokale i Kalundborg. Han gav mig adressen, men da jeg så den, var jeg ikke interesseret. Jeg ville gerne have en butik midt på gågaden. Efter nogen tid kørte jeg alligevel til Kalundborg for at se på lokaliteterne, og her fandt jeg ud af, at butikken jo ligger lige ud til Kordilgade, som jeg gerne ville have, fortæller Christina Sommerstedt, der har haft en travl periode op til butiksåbningen.

Det Gamle Apotek, der senest husede Fionas Verden, er nu forvandlet til en flot modebutik for både piger og damer.

- Ja, vi henvender os til en meget bred aldersgruppe, da vi har kunder fra omkring 18 til 75 år, fortæller 40-årige Christina Sommerstedt, som glæder sig til at komme i gang i Kalundborg og møde kunderne for at vise, hvad Concept har at byde på fra 1. marts, hvor butikken åbner med masser af åbningstidbud.

Hun har haft Concept-butik i Slagelse siden 2011, og den gode ånd, der er skabt blandt medarbejdere og kunder i Slagelse, vil hun gerne føre videre i Kalundborg. Derfor vil en del af medarbejderne fra Slagelse være med i begyndelsen i Kalundborg, og det vil hun også selv. Derudover er der nu ansat tre lokale medarbejdere i Concept på Lindegade.

Christina Sommerstedt synes, det er godt tidspunkt at åbne på, hvor der er udsigt til masser af fester de kommende måneder og dermed et behov for at forny garderoben.

Butiksindehaverne har også tænkt sig at udnytte sine flotte butikslokaler til at holde aften-arrangementer, og hun har allerede et klar den 10. marts, hvor det handler om børnetøjsmærket Pomp De Lux, der kommer forbi og viser den nye kollektion, som man kan bestille på dagen. Og samtidig har Christina Sommerstedt nogle gode tilbud i butikken. Foruden tøj fra en stribe kendte mærker, så forhandler Concept også sko fra bl.a. Hilfiger, tasker fra Decadent samt smykker fra Pure By Nat.