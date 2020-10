Masser af »Musik og Sang for De Fine Følehorn«

Så er det ved at være tid til skønne musikalske arrangementer for de allermindste børn og deres voksne rundt om på kommunens biblioteker. Lone Wernblad kommer nemlig igen forbi og underholder med sang og musik.

Det er alle gange klokken 9.30-10 for børn fra 1-2 år og deres forældre, og kl. 10.30 for børn på 0-1 år og deres forældre på barsel.

Det er gratis at deltage. Man kan se mere på www.kalundborgbib.dk under Det Sker.

- I henhold til retningslinjerne i forbindelse med covid-19, kan der ikke lukkes ligeså mange ind som sædvanlig. Book derfor gratis billetter via bibliotekets hjemmeside for at være sikker på pladser, lyder rådet fra bibliotekar Frederikke Markussen.

Kalundborg Biblioteker glæder sig til at byde velkommen til en hel uge fyldt med »Musik og Sang for De Fine Følehorn«.

Hun drøner rundt i hele Norden og laver musik med alle mulige mennesker, fordi musik er det mest fantastiske til at løfte fra tung til let.

- Musik gør glad, når det gør ondt. Musik hjælper ordene på vej, musik gør livet til en leg. Jeg er rejsende i og med musik, for at vise andre, at den kan noget helt, helt unikt. Alle er velkommen til at komme med deres særlige følehorn og synge med det næb, de har.