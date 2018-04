Se billedserie Michelle Husted med den hvide sportsaraber Etan, den engelske fuldblod Buddy og ponyen Andrea, som tilhører datteren Mille. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Massage til heste og yoga til ryttere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Massage til heste og yoga til ryttere

Kalundborg - 25. april 2018 kl. 17:34 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michelle Husted, der bor med mand, datter og hund på Azaleavej i Svebølle, har tre heste gående på en gård i Jorløse. Hun har skiftet en sikker tilværelse med karriere, stort ansvar, faste og gode månedslønninger ud med en tilværelse som selvstændig hestemassør, som nu også tilbyder rytter­yoga.

- Tidligere i mit liv gjorde jeg ikke altid dét, jeg gik og tænkte på. Det gør jeg nu, fordi jeg tror på, at man skal gøre det, som man helst vil, fortæller 36-årige Michelle Husted, som er glad for, at hun tog modet til sig. Efter en behersket start kom der hurtigt gang i forretningen. Kalenderen er i dag godt besat uger og måneder frem, og hun masserer for Cathrine Dufour og andre topryttere på midtsjælland og København.

- Jeg tjener mindre end tidligere, men det lever vi fint med, fortæller Michelle Husted og nævner familiefordele, når man har en snart to-årig datter og vil have et harmonisk familieliv. Og være gladere for sin hverdag arbejdsmæssigt.

Michelle Husted, der har stået i lære som jockey, har arbejdet som stutterichef i Norge og har haft ansvar for mandskab og logistik i Metro-projektet, befinder sig godt i massage- og yoga-nichen, og via sit medlemsskab af Healthy Horse-kæden har hun adgang til en lang række eksperter som dyrlæger, hestefysioterapeuter, hestetandplejere.

- Hestemassage er det, jeg især brænder for. Men rytteryoga er også en fordel for hesten, ligesom den er det for rytteren. Hvis en rytter er i ubalance og gør noget forkert - skævt eller for hårdt - sætter det spor. Det er vigtigt, at rytteren er fleksibel og følger naturligt med i bevægelserne, nævner Michelle.

Hun har lige nu mellem 25 og 30 yoga-kunder, og hun har rytteryogahold i Svebølle tirsdag aften og fredag formiddag.

Hestemassagen er mere end wellness for hesten, det er en vigtig del af træningen, siger hun:

- Massagen kan vise, om hesten yder mere, end den er klar til, om der er skader på vej eller overbelastninger. Det er en opgave, man skal gå til med ydmyghed og ikke bare mose på. De bedste resultater opnår man med tillid og godt samarbejde, siger Michelle Husted og demonstrerer, hvordan man kan se, når en hest giver slip på anspændtheden og viser, at den nyder massagen:

- Se, når jeg tager blidt fat her og masserer, så slapper han af, åbner munden og stikker tungen ud...

Og præcis sådan reagerer den mørkebrune Buddy, engelsk fuldblod på fire år:

Han presser sig blidt imod sin massør og bliver kælen og legesyg, og Buddy gør sit allerbedste for at binde Michelles snørebånd op med tænderne...