Se billedserie Linda Larsen, leder af Værket i Kalundborg, i samtale med borgmester Martin Damm.

Martin Damm med i kampen mod ensomhed

Kalundborg - 15. august 2021 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

Lørdag den 11. september kl 10.30 er der dømt gåtur og gourmetmad, når Værket er værter for »Walk & Talk-Gourmet«. Der er i alt 200 billetter til arrangementet, som bliver solgt efter først-til-mølle-princippet fra på mandag den 16. august i Meny. Billetprisen er 20 kroner.

- Jeg kender ikke selv til følelsen af ensomhed, men jeg kan forestille mig, at det kan være meget tungt, og at de seneste år med corona har gjort at ekstra mange måske har været ramt af ensomhed. Derfor vil jeg selvfølgelig gerne være med til at bakke op om det her fine lokale initiativ fra Værket, og jeg ser frem til at deltage.

Sådan siger borgmester Martin Damm (V) om sine bevæggrunde for at deltage i »Walk & Talk - Gourmet«, der er sat i værk af Røde Kors Værket Kalundborg, for dels at øge fokus på ensomhed i lokalområdet og dels at aftabuisere samme.

Værket er et Røde Kors-projekt, der er sat i verden for at mindske ensomhed blandt voksne i alderen 30-60 år gennem netværksgrupper.

»Walk & Talk - Gourmet« er stablet på benene i samarbejde med Meny. Lokalafdelingen har tidligere samarbejdet med Meny i kampen mod ensomhed. Det gjorde Værket senest sidste sommer, hvor Meny i en uge solgte et »Hjertebrød« fra bagerafdelingen. Overskuddet gik til Værket, og samme initiativ sker i år, hvor Meny igen har afsat uge 33 til at sælge de meget populære Hjertebrød til 20 kroner og donere overskuddet til værket.

På lørdag den 21. august er Linda Larsen, leder af Værket Kalundborg, i Meny fra kl. 10-14, hvor hun gerne vil oplyse om Værket, og de muligheder og den hjælp, man som ensom kan få der.

At gå er stort set altid godt for krop og sjæl. At gå sammen med andre er måske endnu bedre. Og måske netop derfor har Linda Larsen oplevet en stor opbakning til arrangementet.

- Det har været fantastisk at mærke den store opbakning fra lokalmiljøet, hvor også den lokale musiker Kenneth Vester har sagt ja til at være en del af arrangementet, siger, Linda Larsen.

Udover repræsentanter fra den lokale Røde Kors-afdeling, deltager Marie-Louise Gotholdt, der er chef for national afdeling også i arrangementet.

- Det er jo et super sympatisk initiativ, som vi fra landskontoret selvfølgelig bakker op om og også gerne vil deltage i. Det er vigtigt, at vi har et vedvarende fokus på både ensomhed, og de problemer, der følger med. Og så er det vigtigt, at vi tør tale om det. Jeg glæder mig til at gå nogle kilometer med de lokale og få nogle gode snakke, siger Marie-Louise Gotholdt.

På dagen er der lagt op til fælles gåtur med gourmet-pitstop på den 4,5 kilometer lange rute, hvor Meny vil være repræsenteret ved forskellige boder og præsentere diverse delikatesser.

Når ruten er tilbagelagt, er der i målområdet lagt op til hygge og socialt samvær, hvor Kenneth Vester vil spille noget af sin musik. Han vil blandt andet spille og synge »På den anden side af mørkeland«, der er en sang skrevet til Værket.