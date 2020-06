Det er ikke med et særligt øje for Kalundborg Kommune, at Martin Damm (V) i disse dage angriber regeringens planer om at privatisere affaldssektoren. Det er mere af hensyn til miljø og klima. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Martin Damm: Der er en bedre løsning for miljøet

Kalundborg - 15. juni 2020

Når Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) i disse dage angriber regeringens planer om at privatisere affaldssektoren, er det ikke med et fokus på aftalens konsekvenser for Kalundborg Kommune, men mere af hensyn til miljø, klima og landets købstæder.

- Det ville selvfølgelig betyde en række omstillinger for Kalundborg Kommune, men det er ikke sådan, at vi ville gå på røven. Vi synes bare, at der er en bedre løsning både for klima og miljø, siger Martin Damm, der også er næstformand i Kommunernes Landsforening.

Ifølge regeringens udkast til en affaldsaftale, kan private firmaer komme til at håndtere danskernes affald i stedet for kommunerne, oplyser DR Nyheder. Regeringen vil nemlig sende affaldshåndteringen i udbud og omdanne forbrændingsanlæggene til aktieselskaber med det formål at genanvende mere og forbrænde mindre.

I dag har de danske forbrændingsanlæg så stor kapacitet, at der importeres meget affald fra udlandet, som brændes af i Danmark. Planen er således, at lade aktieselskaberne konkurrere mod hinanden, så de mindst effektive går konkurs, og der sammenlagt bliver brændt mindre affald af.

Men ifølge Martin Damm er metoden helt forkert.

- Hvis de her forbrændingsanlæg skal være aktieselskaber, så er det surt at være den købstad, der pludselig trækker det korteste strå og går konkurs, og så ikke har noget fjernvarme til sin kommune, siger han.

Kalundborg Kommunes affald håndteres i øjeblikket af ARGO, der er ejet af ni sjællandske kommuner, herunder Kalundborg.

ARGO står blandt andet for at køre Kalundborgs restaffald til sit kraftvarmeværk i Roskilde, hvor det forbrændes, og energien udnyttes til fjernvarme, men det kan blive svært at blive ved med, hvis sektoren pludselig privatiseres.

- Anlægget i Roskilde er dimensioneret ud fra alle de kommuner, der er i fællesskabet. Hvis pludselig Kalundborgs affald ikke længere kommer til Roskilde, så har de ikke længere fjernvarme, siger Martin Damm og tilføjer, at Kalundborg Kommune ikke selv har noget i klemme rent varmemæssigt, da kommunen får sin fjernvarme fra Asnæsværket.

Bekymret for klimaet

Selvom Kalundborg Kommune har en andel i ARGO, ville kommunen ifølge borgmesteren heller ikke have noget økonomisk i klemme, hvis affaldssektoren blev privatiseret.

Affaldsområdet i kommunen skal nemlig gå i nul på den lange bane, da det er et såkaldt »hvile i sig selv«-område, som der ikke tjenes penge på, forklarer han.

Til gengæld er han bekymret for klimaet og miljøet i forbindelse med regeringens udspil.

- Hele det, at kommunerne kan styre kæden, gør, at vi kan tænke nogle miljøhensyn ind. Hvis vi splitter affaldssektoren i atomer ud på markedet, tror jeg bare, at aktionærerne vil sørge for at importere en masse affald fra udlandet, siger borgmesteren og minder om, at aktieselskaber er sat i verden for at tjene penge.

I stedet foreslår han et andet scenarie.

- Hvis det stod til mig, så skrottede man det forslag, de har nu, og så lavede man i stedet en aftale med kommunerne om, at man genanvender mere og reducerer kapaciteten, siger Martin Damm og henviser til, at nogle af de nuværende ovne med fordel kunne tages ud af drift.