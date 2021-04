Markante gæster i Kalundborg Havn

De tre skibe, der normalt bruges til blandt andet at bugsere offshore-platforme på plads, er lige nu uden beskæftigelse, og derfor er forventningen, at de vil ligge fortøjret i Kalundborg Havn i en længere periode - op til et års tid.

De får muligvis selskab af et fjerde skib på et senere tidspunkt. Det drejer sig om de fire skibe Pacific Dragon, Pacific Discovery, Pacific Dispatch og Pacific Dolphin. Skibene er 92 meter lange og 22 meter brede, så de kommer til at præge bybilledet.

- Vi er glade for at have fået denne aftale i hus. Der har i et stykke tid været lav aktivitet ved kaj 3 og 4, og her er de fire skibe en kærkommen mulighed for at udnytte den ledige kapacitet ved kajerne, udtaler han i pressemeddelelsen.