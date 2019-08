Se billedserie Kalundborg har oplevet en stigning på 16,4 procent i hussalget siden sidste år. Foto: Thomas Olsen

Markant stigning i hussalget

Kalundborg - 22. august 2019 kl. 21:47 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsmæglerne i Kalundborg har haft travlt i første halvår af 2019.

Ifølge en ny opgørelse lavet af hjemmesiden Boligsiden, så er hussalget i år steget over størstedelen af Danmark. Men mens der på landsplan kun er tale om en relativ beskeden stigning på 2,3 procent i forhold til samme periode sidste år, så er der for alvor kommet gang i hushandlerne i Kalundborg Kommune.

Således blev der gennemført 256 hushandler i Kalundborg i første halvår af 2019, svarende til en stigning på 16,4 procent i forhold til sidste år. Dermed er Kalundborg Kommune blandt de kommuner som har oplevet den største stigning i hussalget.

Ejendomsmægler ved Nybolig Kalundborg Steen Huusom, kan godt genkende den tendens.

- Vi har haft masser at lave i årets første måneder, og vi har fået solgt ekstra mange huse. Det kan vi også mærke på at salgstiden er blevet kortere, og på at sælgerne ofte kan nøjes med et mindre afslag på prisen for at sælge deres hus, fortæller ejendomsmægleren.

Steen Huusom mener at udviklingen skyldes, at de mange tilflyttere

- Vi oplevede en del unge nytilfyttere de seneste år. Mange startede med at leje sig ind i en bolig, men efter at have boet i Kalundborg en tid, har de fået lyst til at købe fast ejendom. Ofte udløser det en dominoeffekt, hvor sælgeren selv vælger at købe et hus, efter at have fået solgt sin gamle ejendom. Den udvikling nyder ejendomsmarkedet i Kalundborg godt af, fortæller Steen Huusom.

Ejendomsmægleren mener, at det netop nu er en god periode at købe ejendom i Kalundborg Kommune.

- Priserne har fået et lille ryk opad, men det kan ikke sammenlignes med de prisstigninger, som opleves andre steder på Sjælland. Som udviklingen ser ud lige nu, vil jeg dog forvente at huspriserne fortsat vil stige i de kommende år, så hvis man går med husdrømme, så er det en god ide at slå til nu, mener Steen Huusom.