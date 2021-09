Se billedserie Mie Schmidt og Mathias Nicolajsen fra Estate i Høng har formidlet udbud på grundene i Hyldens Kvarter. Udbudsrunden sluttede fredag. Foto: Filip O. Misiak Photography 2020

Markant interesse for 38 grunde i ny udstykning

Kalundborg - 20. september 2021 kl. 05:28 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Endnu er det for tidligt at sige, hvor vi helt præcist lander. men interessen for udstykningen med 38 grunde i Hyldens Kvarter er ganske overvældende.

Det siger Mie Schmidt og Mathias Nicolajsen, mæglere fra Estate på Hovedgaden i Høng.

I går fredag, sluttede den 14 dage lange udbudsrunde, som Kalundborg Kommune som offentlig myndighed er forpligtet at sætte i scene, når kommunen gerne vil sælge grunde og fast ejendom til private, Og Mathias Nicolajsen forventer, at der vil være købere til i hvert fald en stor del af grundene.

Hvad bygger du optimismen på?

- Dels, at vi har fået rigtig mange henvendelser, dels, at vi tidligere, i Tjørnens Kvarter, forestod salget af 23 byggegrunde til private. De er alle sammen solgt i dag, og jeg vil mene, at vilkårene for salg af grunde til selvbyg er bedre i dag end for tre år siden, siger Mathias Nicolajsen.

Mathias Nicolajsen udbygger:

- I opgangstider - som nu - er den massive interesse for at bygge selv også et udtryk for, at der ikke er så mange huse til salg.

Mie Schmidt supplerer:

- Vi må ikke oplyse præcis hvor mange bud der er indgået, men vi kan i hvert fald sige, at interessen har været stor, for det kan aflæses af de mange henvendelser, vi har modtaget.

De 38 byggegrunde i den sydlige del af Høng by koster fra 395.000 til 456.000 kroner, inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak. Det er de såkaldte mindstepriser. Men er der særligt attraktive grunde - og det plejer der at være - som flere købere er fælles om at have interesse i, så vil grunden blive solgt til den, der byder højst. De formelle vilkår handler om, at indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Og videre handler det om, at »Kalundborg Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris, ligesom tilbudsgiver ikke er afskåret

fra at afgive et højere købstilbud end den udbudte mindstepris. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne bud. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af grundsalget«.