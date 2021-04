Se billedserie Under øvelsen kaprede de kriminelle et skib, som Marinehjemmeværnet måtte tvinge til standsning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Marinehjemmeværnets storstilede øvelse var en succes

Skyderi ved en kontrolpost, gidseltagning og ildkamp mellem et stjålet skib og Marinehjemmeværnets Holger Danske. Det gik ikke stille for sig, da Marinehjemmeværnet i weekenden holdt storstilet øvelse.

Kalundborg - 25. april 2021 kl. 15:41 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Øvelsen, der har været på tegnebrættet i månedsvis, var bygget op omkring et tænkt scenarie, hvor en kriminel gruppering ville have fingre i en værdifuld vaccine, der blev opbevaret på havnen i Kalundborg. De frivillige i Marinehjemmeværnet har løbende modtaget meldinger med opdateringer om udviklingen i det fiktive forløb, og lørdag blev de cirka 60 frivillige mænd og kvinder - unge og gamle - sat ind for at få styr på situationen og beskytte vaccinen.

Det hele kulminerede søndag, hvor der blev løsnet skud - med løst krudt - både på land og vand, og Marinehjemmeværnet fik sat en stopper for den kriminelle gruppering.

- Det gik fuldstændig efter planen. Jeg kunne ikke drømme om, at det kunne gå bedre. Vi har en masse, vi skal tale om - for vi er her jo for at øve os - men det er gået rigtig godt, fortæller Ulrik Sams, der har 'designet' øvelsen.

Ulrik Sams har en fortid i spejderkorpset, hvor han har arrangeret hundredvis af turneringer. Det er hans erfaringer derfra, samt hans »krøllede hjerne«, der gør ham god til at planlægge sådan en øvelse.

- Jeg fik idéen om en alarmeringsøvelse allerede i juleferien. Vi er i følge hjemmeværnsbestemmelserne forpligtede til at træne de forskellige procedurer, så vi er klar, når det gælder.

Udover Ulrik Sams og 27 af hans kolleger fra Marinehjemmeværnet i Kalundborg deltog også Nyborgs, Korsørs og Holmens afdelinger med mandskab og fartøjer.

Der har under øvelsen været mange nysgerrige borgere forbi for at se, hvad det var, der foregik, og det glæder Ulrik Sams:

- Der har været et flot opbud fra lokalbefolkningen, og det er vi glade for - og vi er altid åbne for nye medlemmer.