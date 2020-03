Jacob Brobæk Kiær glæder sig til at blive medlem af »Klub 100« - et mål han har stræbt efter. Den 22. marts når han det. Foto: Jørn Nymand

Maratonmanden tæt på endnu et stort mål

Han har det med at sætte sig nogle mål, som han styrer direkte mod at opnå. Nu er han ved at gøre det igen, den 29-årige kalundborgenser Jacob Brobæk Kiær, som for alvor banker på til at blive medlem af den eksklusive klub, som er forbeholdt de personer, der har gennemført 100 marartonløb - »Klub 100«.