Lisbeth Trinskjær, forstander for Ubberup Højskole og formand for Folkehøjskolernes Forening, glæder sig over genåbning, men mangler klare retningslinjer. Foto: Merete Jensen

Mangler retningslinjer for genåbning

- Det er jo fantastisk, at vi endelig får lov til at åbne. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at det nu er en realitet. Sådan lyder det fra Lisbeth Trinskjær, der er forstander for Ubberup højskole og formand for Folkehøjskolernes Forening.

- Flaget bliver hejst, der kommer til at være kaffe og lidt forskelligt, og så vil der være et velkomstmøde. Vi glæder os sådan til at tage imod eleverne.