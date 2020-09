Manglende tillid årsag til politisk splittelse

Men Gunver Jensen, der er formand for den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe på otte medlemmer, som i dag er splittet i to - og den nuværende formand for socialdemokraterne i Kalundborg Kommune, Tina Beck-Nilsson, er enige om i hvert fald én ting:

Gunver Jensen:

- Siden begyndelsen af året (da det stod klart, at S-bestyrelsen ville indstille Tina Beck-Nilsson som ny spids- og borgmesterskandidat) har medlemmer af Socialdemokratiet arbejdet for at udvide den socialdemokratiske platform med en ny partiforening. Det, man har ønsket, er at være mere synlig, skabe mere nærhed - og sikre, at lokalpolitikken opfattes mere vedkommende, end den er i dag. Og det, jeg er mest imponeret over, er, at energien fra januar er fastholdt. Der er en solid kreds, der virkelig vil det her. Vil en anden vej.