Se billedserie Sif Olsen får lagt make-up for at være klar til at øve sit drag-show. Diana (i midten) er en af de voksne, som sørger for, at LGBT+-gruppen kører glat, og de unge kan få støtte, hvis det er nødvendigt. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mangfoldighed, Nutella-madder og dragshows sikrer fristed for LGBT+-unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangfoldighed, Nutella-madder og dragshows sikrer fristed for LGBT+-unge

Kalundborg - 27. april 2021 kl. 05:54 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

- Wow, du er så smuk!

Udbrud og komplimenter flyver gennem rummet, da Sif Olsen gør sin entré. Hun har netop iført sig dagens første bud på en drag-udklædning.

Iført høje hæle, skrigende pink nederdel, neonblå jakke og med en stor paryk bliver det proklameret, at 16-årige Sif er »ren Agnetha Fältskog« i det valgte outfit.

Det er fredag eftermiddag, og LUV (LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland) er netop gået i gang med deres tredje ugentlige møde efter næsten fem måneders nedlukning.

Her er tid til, at de unge kan øve sig og eksperimentere med deres dragshows, men det står med det samme klart, at fællesskabet og samværet kommer først.

Med mærkbar gensynsglæde bliver der hilst, uddelt kram eller sagt »lang tid siden«, når et kendt ansigt dukker op på Ungdomsskolen i Kalundborg, LUV's nuværende refugium.

Aslak Christiansen trasker hjemmevant rundt, mens han brokker sig over, hvor svært det er at finde høje hæle i en størrelse 46.

- Nedlukningen har været hård. Jeg har ikke været meget udenfor, fortæller 16-årige Aslak Christiansen, der kommer fra Rørby.

Aslak har været med næsten fra start, da LUV begyndte i sommeren 2019. Størstedelen af hans venner kommer fra gruppen, men uden det faste mødested har det været sværere at ses.

For Aslak er LUV et »safe space«, et sikkert sted, hvor køn og seksualitet fylder mindre, end det gør mange andre steder i hverdagen.

- Det er et fristed at komme her, når man trænger til at komme væk hjemmefra. Man behøver ikke forklare sig, for de andre ser verden, ligesom man selv gør, siger Aslak Christiansen.

Hav paraderne nede Mens musikken laver et vildt genreskift fra 'Se, nu stiger solen af havets skød' til Queens 'Fat Bottomed ­Girls', sætter Pylle Quaade sig til rette i en stol. Hun smører en krydderbolle med et tykt lag Nutella, før hun dypper hele molevitten ned i en popcornskål på bordet.

- Det er hofretten her på stedet. En Aslak Special, kalder vi den, griner hun.

Det var Pylle Quaade, der i sin tid startede LUV for at give unge LGBT+'ere på Vestsjælland et reelt alternativ til at tage hele vejen til København i jagt på et fællesskab. Uanset om man er 100 procent sikker i sin seksualitet eller 100 procent usikker, skal LUV være et sted, hvor man tør troppe op med paraderne nede.

- Det vigtigste her er mangfoldigheden. Det er ikke din seksualitet, der er afgørende, men din villighed til at være en del af det mangfoldige, siger Pylle Quaade.

Nu tropper 10 eller 15, ofte endnu flere, unge op ugentligt, og langsomt er LUV ved at skabe sig sit eget ståsted i Kalundborg, hvor unge kan få »mod til at være dem, de er«, som hun siger det.

Netop den følelse oplevede Sif Olsen, da hun første gang kom forbi LUV.

Det var helt tilfældigt, fordi hun skulle hente en ven, men siden vendte Sif tilbage igen og igen. Noget var faldet på plads.

- Jeg fandt ud af, hvem jeg var, siger hun.

Førhen var Sif meget i tvivl omkring sin identitet, men »klubben«, som hun konsekvent siger, har givet sikkerhed til blandt andet »at sige fra over for homofober«.

Det har betydet, at selv om de ikke har kunnet mødes de seneste måneder, har Sif alligevel mødtes og gået ture med »Liam, Kevin og Silje«.

Klar til at gå digitalt Glæden har været så stor, at Sif for nylig tog initiativ til, at LUV også skylle rykke sig over i den digitale verden. Hun er gået i gang med en hjemmeside og har oprettet profiler på Instagram, YouTube og TikTok til LUV.

- Så kan vi vise gruppen frem, og vise, hvad vi laver af arrangementer, så folk får lyst til at være med, siger hun.

Sif hopper videre for at få lagt et tykt lag glimmer på øjenlågene. I stedet griber Pylle Quaade fat i, hvad der lige blev sagt.

For Pylle Quaade eksemplificerer Sifs iver, hvad hun gang på gang oplever hos de unge, der kommer.

- Jeg kan mærke, hvordan de ændrer sig, og mange bliver mere udadvendte og sociale af at gå her, siger hun.

Nu er håbet, at LUV kan udvide samarbejdet med ungdomsskolen, forhåbentlig med en sommer-dragskole i ferien, og at de kan få Tinus, Danmarks bedst kendte dragqueen, på besøg endnu engang. Måske kan de også få mere støtte - også økonomisk - af lokalområdet.

- Modtagelsen har generelt været forsigtig og nysgerrig, men vi vil gerne vise endnu flere, at vi er et sted, som alle kan få glæde af, siger Pylle Quaade.