Mangel på boliger til salg i Kalundborg

- Det betyder øget »kamp« om boligerne, for efterspørgslen er der stadig, fortæller Iben C. Nielsen. Kurven over udbuddet er dog begyndt at gå i den rigtige retning, og det håber Iben C. Nielsen vil fortsætte. Det er nemlig rigtig attraktivt at sætte til salg netop nu, fortæller hun.