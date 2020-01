70 unge og voksne mødte op til Åbent Hus på Allikelund Gymnasium for at høre om skolens 10. klasse-­tilbud. Fra venstre ses Emilie, Nikoline, Natalie, Jian, Mai og Mette, der alle er en del af den nuværende 10. klasse årgang på Allikelund Gymnasium.Privatfoto

Mange ville høre om 10. klasse-uddannelse

Kalundborg - 31. januar 2020

Knap 70 nysgerrige og interesserede unge og voksne var samlet i Allikelund Gymnasiums kantine torsdag aften. Anledningen var et særskilt Åbent Hus arrangement, hvor der udelukkende var fokus på K10 - Kalundborg 10. klasse.

- I mandags afholdt vi vores store fælles Åbent Hus arrangement, hvor alle vores uddannelser blev præsenteret, men eftersom vi har udviklet et helt nyt koncept for 10. klasse, kaldet K10, så valgte vi at holde et ekstra Åbent Hus, der kun omhandlede K10, udtaler rektor Karen Marie Christensen i en pressemeddelelse.

Eleverne fra den nuværende årgang på K10 glædede sig rigtig meget til at deltage i aftenen ,og to af de nuværende elever, Mai og Mette, fortalte, at de var rigtig glade for at gå på K10.

- K10 er et rigtig godt år for mig, hvor jeg er blevet mere voksen. Det er godt at gå i 10. klasse på et gymnasium, da rammerne er anderledes, og jeg har fået nye venner på tværs af uddannelserne, udtaler Mai.

Mette supplerer: - Mai og jeg er blevet veninder, og vi har nogle af de samme interesser. Vi ville begge gerne blive bedre til dansk, matematik og engelsk, det er vi blevet, og nu kan vi søge ind på den uddannelse, som vi har lyst til. Vi har begge valgt at fortsætte med hhx på Allikelund Gymnasium, fordi vi begge gerne vil have adgang til de fleste videregående uddannelser og så have en uddannelse, som fokuserer på erhvervslivet. Mange andre i klassen har samme oplevelse med deres faglige niveau, og de skal for eksempel gå på Høng Gymnasium, Kalundborg Gymnasium eller have en erhvervsuddannelse, udtaler hun.

På K10 får eleverne et fagligt løft i fagene matematik, dansk og engelsk, og de skal til eksamen i alle tre fag både mundtligt og skriftligt.

Kalundborg 10. klasse byder på fire nye linjer, som de unge skal vælge imellem. Linjerne, der består af otte timers linjefag hver uge, spænder over sundhed og psykologi, sport og bevægelse, forberedelse til gymnasiet og sidst praksislæring og praktik erhvervslivet.

På den sidste linje er de unge i praktik en dag om ugen hos en selvvalgt virksomhed.

Der går i alt 250 elever på Allikelund Gymnasium, hvor man ud over K10 kan tage en eud, eux, hhx og htx.