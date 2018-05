Se billedserie Fjernvarmenettet renoveres fire steder i byen, når der lukkes for fjernvarmen i 48 timer. Man udnytter bl.a. lukningen til at udskifte rørene i det renoveringsarbejde, der pågår i Nygadekrydset. Foto: Jørn Nymand

Mange uden fjernvarme i 48 timer

Kalundborg - 29. maj 2018 kl. 10:51

Der skal nedgraves nye fjernvarmerør ved Rynkevangskolen i Kalundborg, og det tager 48 timer at tappe vandet af rørene, svejse de nye fjernvarmerør på og sætte vand på igen. I den tid vil kunderne være uden varme i radiatoren og varmt vand i hanen.

- Når vi nu alligevel skal lukke for fjernvarmen, og vi rammer rigtig mange kunder, har vi valgt at gennemføre tre andre renoveringsopgaver samtidig. Så undgår vi at genere de samme kunder to til tre gange yderligere, siger projektleder Esben Fløytrup.

Derfor udnytter forsyningen, at der er lukket for varmen, til at reparere et brud på Holbækvej, til at svejse en ny lukkeventil på den store grønne transitledning, og til at udskifte rørene i det renoveringsarbejde, der pågår i Nygadekrydset.

Stort koordinationsarbejde

- Vi bestræber os på at genere kunderne mindst muligt, men udfordringen i Kalundborg er, at varmekilderne ligger syd for banen. Så når der skal repareres på den store hovedledning, så påvirker vi et stort antal kunder. Ved at udføre flere gravearbejder samtidig kan vi reducere antallet af gange, kunderne bliver berørt. Der ligger dog et stort koordinationsarbejde bag, når fire entreprenører skal være klar på én gang, og det er en øvelse hver gang at få det til at lykkedes, fortsætter Esben Fløytrup.

Gratis varmt bad

Lukningen finder sted fra tirsdag den 5. juni kl. 24, til torsdag den 7. juni kl. 24. Nord for jernbanen er der helt lukket for det varme vand, mens der er udsving i varmen hos de kunder der bor syd for jernbanen. Der vil være mulighed for, at tage et gratis varmt bad i Kalundborg Hallens omklædningsrum i kælderen, fra kl. 6.30-20.

Første lukning af tre

Lukningen bliver den første af i alt tre planlagte lukninger i 2018, som berører over 95 procent af kunderne. Den næste større lukning forventes i uge 30, hvor Ørsted indskærer fjernvarmerørene i forbindelse med det kommende kraftvarmeanlæg på Asnæsværket.

Den sidste lukning forventes i uge 42, hvor Kalundborg Forsyning planlægger at renovere fjernvarmeledningen som løber under jernbanen. Dette gøres samtidig med at Banedanmark lukker jernbanestrækningen i nogle uger for at etablere Station Øst.