Se billedserie Omkring 200 deltagere mødte op i Kalundborg Hallerne onsdag aften til borgermøde om den nye lokalplan for Klosterparken. Foto: Thomas Rye

Mange spørgsmål om Klosterparken

Kalundborg - 11. august 2021 kl. 23:51 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Omkring 200 deltog onsdag aften i et borgermøde i Kalundborg Hallerne omkring en ny lokalplan for Klosterparken, og at dømme efter såvel spørgsmål som de klapsalver der fulgte spørgsmålene, så var langt størstedelen af de fremmødte modstandere af den nye lokalplan.

Mødet startede med at formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) på vegne af udvalget bød velkommen til de fremmødte. Herefter gennemgik direktør i Kalundborg Kommune Michel van der Linden forskellene mellem den nye lokalplan og den gældende lokalplan for Klosterparken.

Langt størstedelen af aftenen var dog afsat til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte, og dem var der endog rigtig mange af.

Blandt de fremmødte var blandt andet Susanne Nielsen fra borgergruppen bag en underskriftsindsamling mod projektet.

Hun overrakte de 1.473 underskrifter samt gruppens høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget, og understregede overfor de fremmødte politikere, at de ikke skulle undervurdere modstanden mod byggeprojektet.

- Hvis i kigger jer omkring her i salen, ser i 200 stole. Skulle alle der havde skrevet under være her i salen, så skulle vi være syv gange så mange. Der ville hurtigt blive meget trængt. Lyt til borgerne og giv os reel indflydelse og demokrati, opfordrede hun.

- Jeg bliver nok ikke enig med borgergruppen, men i har gjort en prisværdig indsats i denne sag, og vi kan kun opfordrer til at så mange som muligt følger jeres eksempel, og kommer med deres eget høringssvar, sagde Jakob Beck Jensen.

Mange af de fremmødte var dog mere interesserede i muligheden for at komme ud af den aftale som kommunen har indgået med AP Pension.

- Har en ny Kommunalbestyrelse efter kommunalvalget mulighed for at opsige den aftale, ville en tilhører vide.

Det ønskede Jakob Beck Jensen dog ikke at komme ind på.

- Vi er her ikke i aften for at diskutere rammeaftalen. Borgermødet handler alene om den nye lokalplan, sagde han, hvilket udløste utilfredse udbråb fra dele af de fremmødte.

En anden spørger ville vide om der var parkeringspladser inkluderet i de 10.000 kvadratmeter, som i lokalplanen er afsat til bebyggelse.

Det var der ikke svarede Jakob Beck Jensen. Der dog tilføjede at parkeringspladserne til gengæld bliver grønne. Dette blev mødt med latter fra forsamlingen.

Flere af de fremmødte var meget tvivlende overfor deres muligheder for reelt at påvirke processen.

- Jeg tror ikke på, at der er megen demokrati i denne sag. Det er et rent diktat fra Kommunalbestyrelsen, sagde en tilhører, der opfordrede udvalgsformanden til at bede alle modstanderne i forsamlingen til at vise deres modstand med en håndsoprækning.

- Kalundborg Kommune har 50.000 indbyggere. Selvom der er mange modstandere til stede i aften, så siger det ikke meget om opbakningen til projektet i resten af kommunen, sagde Jakob Beck Jensen.

Det fik et andet kommunalbestyrelsesmedlem Gert Larsen, der er erklæret modstander af projektet og som har været med til at starte underskriftsindsamlingen op ad stolen.

- Folk i Høng og Gørlev er naturligvis ligeglade med Klosterparken. Det er naboerne og folk i nærområdet som bliver berørt, og det er dem som vi bør lytte til. Det er også derfor vi har koncentreret vores underskriftsindsamling omkring Vor Frue Sogn, sagde Gert Larsen.