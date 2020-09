Anne Marie Lauritsen (tv.) og Helle Christensen foran Vor Frue Kirke med to dåbsklude. Helle Christensen: -Det hele handler om at styrke fællesskabet og skabe et levende sted, hvor folk har lyst til at komme, og hvor vi bidrager. Foto: Claus Sørensen

Mange kender ikke til menighedsrådets arbejde

Kalundborg - 08. september 2020

Hele seks ud af 10 i Region Sjælland mener, at menighedsrådets arbejde er relevant for deres lokalområde, men fire ud af 10 kender ikke til konkrete arrangementer af menighedsrådet i deres lokalområde.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Advice og Userneeds for folkekirken.

Danskerne i Region Sjælland er enige om, at det er vigtigt for lokalområdet, at frivillige engagerer sig i kulturelle og sociale arrangementer som koncerter, debataftener og fællesspisning såvel som socialt arbejde for udsatte.

Netop disse aktiviteter er blandt de vigtigste arbejdsopgaver for landets 1653 menighedsråd, men selvom støtten til arbejdet er høj, er det meget få, der rent faktisk ved, at deres lokale menighedsråd løfter netop disse opgaver.

Hver tredje ved ikke, at deres menighedsråd står for at lave sociale aktiviteter og fire ud af 10 kender ikke til konkrete arrangementer, som deres menighedsråd har arrangeret i lokalområdet.

Søsætte projekter Det vil Helle Christensen gerne ændre på, og hun genopstiller derfor til menighedsrådet i Vor Frue Sogn, hvor hun har siddet som næstformand og kasserer, til valget den 15. september.

Selvom det var interessen for musik, der fik hende ind i menighedsrådet, har hun siden været med til at søsætte flere lokale projekter i Kalundborg.

- Det hele handler om at styrke fællesskabet og skabe et levende sted, hvor folk har lyst til at komme, og hvor vi bidrager. Det gælder både i det nære, når vi holder koncerter og koraftener, og skaber nogle gode oplevelser for folk, men også lige så meget i det fjerne med vores varmestuestrik, hvor vi hver måned afleverer flere sække med strikkede ting til dem, der har brug for det, fortæller Helle Christensen.

Hun har også taget initiativ til en gruppe, som strikker dåbsklude til børn, som bliver døbt i Vor Frue Kirke.

Valg med stor indflydelse Indtil videre fortæller hver fjerde dansker i region Sjælland, at de har tænkt sig at møde op og stemme på valgdagen, den 15. september, men hos Landsforeningen af Menighedsråd håber man på at kunne få flere til at lade deres stemme blive hørt, ikke mindst fordi flere end 4 ud af 10 fortæller, at corona-krisen har givet dem en øget lyst til at engagere sig i deres kirke.

Valget til menighedsråd finder sted ved en offentlig valgforsamling d. 15. september i alle 1653 menighedsråd i Danmark, hvor alle medlemmer af Folkekirken kan møde op og stemme ved skriftlig, hemmelig afstemning.

Om menighedsrådsvalget Til valgforsamlingen d. 15. september skal der vælges mellem 5 og 15 kandidater i hvert sogn.

De vælges for en fire-årig periode. Menighedsrådsmedlemmerne vælges efter en åben debat og efterfølgende skriftlig, hemmelig afstemning, hvor alle medlemmer af Folkekirken kan møde op til og afgive deres stemme.

Dette års valg er det første, efter, at Folketinget i 2018 ændrede valgformen, så interesserede kandidater nu stiller op og vælges på dagen for valgforsamlingen.

De følgende fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at udløse et traditionelt afstemningsvalg, hvis der i sognet bliver indleveret én eller flere kandidatlister med stillere.

Dog i knapt 97 procent af sognene har det i 2016 ikke været nødvendigt med afstemningsvalg.