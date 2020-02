Se billedserie Mange var dukket op ved Vikingecenter Fugledegård søndag, hvor Dansk Ornitologisk Forening holdt Ørnens Dag. Nogle gik en tur ved søen, andre tog på en guidet tur ud til Halleby Å fra om formiddagen. Foto: Mie Neel

Mange håbede på at spotte en ørn

Kalundborg - 23. februar 2020 kl. 18:01 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilerne holdt parkeret helt ude på Bakkendrupvej ved Fugledegård Vikingecenter, da Ørnens Dag søndag løb af staben ved Tissø.

Iført huer og vanter og med rygsække på ryggen, strømmede folk ind på Fugledegård, nogle med kikkerter om halsen, andre med store kameraer og linser under armen.

Her blev de mødt af flere guider fra Dansk Ornitologisk Forening, der havde stillet teleskoper og kikkerter op med linsen pegende ud over Tissø.

Her kan der nemlig ofte spottes havørne, forklarede Jette Reeh, der er bestyrelsesmedlem i DOF og med i Projekt Ørn.

- Det er her de fouragerer. De snupper blishøns og fisk og andet mad, de kan finde, forklarer hun.

Bag hende udbrød én pludselig: »Nu sker der noget«, hvorpå alle rettede opmærksomheden mod luftrummet over Tissø. Det viste sig dog, at være falsk alarm.

Både ved Fugledegård og fugleskjulet ved bredden af Tissø stod ornitologerne klar til at fortælle om havørnen, der er nordeuropas største rovfugl. Med et vingefang på omkring to meter, kaldes den også den flyvende dør.

Tre fire havørnepar i Kalundborg Kommune Ifølge Jette Reeh er der tre-fire ørnepar i Kalundborg Kommune med hver deres unger. Men ved Tissø kan der også spottes ørne, der kommer helt andre steder fra.

- Nogle af de lidt nordlige ørne kan også finde på at komme herned, forklarer hun og tilføjer, at man via GPS har kunnet se, at ørnene i kommunen ind imellem tager et smut til både Sverige og Tyskland og kommer hjem igen.

Ørneparrene i Kalundborg Kommune har hver deres rede. Den første blev etableret på Magleholm ved Skarresø i 2005, som den 10. etablerede ørnerede i Danmark.

Siden er der kommet en rede i Marienlund Skov og en i Saltbæk Vig.

- De holder til ved reden hele året, og de renoverer hele tiden på den, forklarer hun og tilføjer, at de samler kviste og græs til reden, der kan blive over tre meter høj.

På landsplan er der 122 ørnereder, hvoraf nogle er blevet forladt.

Da avisen forlod Tissø ved middagstid søndag, var der endnu kun blevet spottet en ørn tidligt på formiddagen langt ude over vandet.

Nogle af de besøgende tog fra kl. 11 ud på en guidet tur for at se, om de kunne spotte rovfuglen og andre fugle fra andre steder ved Tissø og langs Halleby Å.

Jens Boesen, der er medlem af DOFs bestyrelse har været med til at arrangere Ørnens Dag ved Tissø og gætter på, at 500 personer havde trodset den kolde blæst for at få synet af den store rovfugl.