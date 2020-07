Se billedserie Nikkie Vinter på 18 år var en af de mange borgere, der mandag tog forbi parkeringspladsen ved Kalundborg Gymnasium, hvor man hver mandag og torsdag mellem kl. 10 og 14 kan blive testet for coronavirus. Foto: Anna Egeris Karstoft

Mange benytter sig af mobilt testcenter

Kalundborg - 13. juli 2020 Af Anna Egeris Karstoft

- Er du blevet testet før? spørger en kvinde iført lyseblå kittel og visir, inden hun stikker en lang vatpind ind i svælget på 18-årige Nikkie Vinter fra Kalundborg.

Hun er en af de mange borgere, der mandag var mødt op på parkeringspladsen foran Kalundborg Gymnasium for at blive testet for coronavirus.

Siden sidste mandag har man nemlig kunnet få lavet en test hos et mobilt testcenter, som vil være at finde på stedet hver mandag og torsdag mellem klokken 10 og 14.

Der går ikke mere end et par minutter, fra at ­Nikkie Vinter har oplyst sit cpr-nummer, til at hun er blevet podet med vatpinden bagerst i svælget og kan fortsætte sin dag med beskeden om, at hun kan finde svar på prøven på sundhed.dk inden for 72 timer.

Hun er taget ned for at blive testet, fordi hun har tilbragt de seneste uger sammen med en veninde, der har fået symptomer på influenza.

- Min far har type 2 diabetes og er i risikogruppen, så det er for at være på den sikre side, siger hun.

Region Sjælland vil være tilstede med det mobile testcenter på J. Hagemann Petersens Allé 4 frem til slutningen af august.

- Tiltaget er en del af et ønske fra politisk side om, at vi skal teste i sommerlandet. Vi har prøvet at kigge på Sjælland og på, hvor turisterne samles, siger Hanne Schjøning, der er funktionschef for testcenter Danmark i Region Sjælland, om placeringen af testcentret i Kalundborg.

Tiltaget er forebyggende, og tanken er hurtigt at kunne rykke ud, hvis man opdager, at der opstår smitte i sommerlandet.

Selvom personalet på det mobile testcenter er klædt på til at kunne håndtere syge borgere, er tilbuddet tiltænkt borgere over 12 år, der ikke udviser symptomer.

Har man symptomer bør man kontakte sin læge og få en henvisning til sundhedssporet på regionens sygehuse, hvor man også kan blive testet, oplyser funktionschefen.

Man behøver hverken en henvisning fra sin læge eller tidsbestilling for at kunne gøre brug af tilbuddet i Kalundborg.

Når prøven er taget, sendes den ind til Statens Serum Institut, der giver svar på, om den testede person var smittet med coronavirus på testtidspunktet.

Mange har været forbi Mandag var tredje dag, hvor Region Sjælland var tilstede i Kalundborg. Og mange havde allerede gjort brug af det nye testcenter, da avisen var forbi.

Rikke Svendsen, der er biolog hos Region Sjælland, og som mandag tog imod folks sygesikringskort, fortæller, at 180 borgere var igennem testcentret torsdag, og imens avisen var tilstede mandag formiddag, kom der mere eller mindre hele tiden borgere dumpende, som gerne ville podes. Køen blev dog hurtigt afviklet.

- Det var meget effektivt og hurtigt, og så er det perfekt, at det er gratis, så alle har råd, siger 17-årige Trille Brandt, der var nede for at blive testet sammen med Nikkie Vinter.