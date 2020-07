Mange ansøgere til lokale uddannelser

Mens centerchef Dorthe Kjær Pedersen gerne havde set højere ansøgertal til Professionshøjskolen Absalons nye diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi, så har hun intet at klage over i forhold til skolens andre uddannelser i Kalundborg.

- Vi har for alvor fået bidt os fast i Kalundborg. Det ser rigtig godt ud for begge uddannelser, siger Dorthe Kjær Pedersen.

Uddannelseschefen mener, at begge uddannelser har vist sin berettigelse i Kalundborg. Næste skridt bliver at få hjulpet den nye diplomingeniøruddannelse i maskinteknologi godt i gang.

Til hjælp for dette nævner hun blandt andet byggeriet af det nye knapt 5.000 kvadratmeter store campus i Kalundborg står færdigt til juli næste år. Hun forventer at det nye campus, vil gøre det endnu lettere at lokke elever til at lade sig uddanne i Kalundborg.