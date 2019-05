Se billedserie Vild med Vand er støttet af Nordea-fonden. I Kalundborg byder Gisseløre Lystbådehavn og Vesthavnen i Kalundborg på gratis aktiviteter for hele familien. Kom og prøv sejlads, kajak, stand up paddle, sejl- og motorbåd, fang krabber, klap en fisk eller en ko.

Mange aktiviteter på Havnens Dag

Kalundborg - 11. maj 2019 kl. 10:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vandet og havnen er den bedst tænkelige legeplads for hele familien. Netop mulighederne for at være aktiv og mærke friheden på vandet er i fokus, når klubberne på havnen i Kalundborg lørdag den 25. maj byder alle velkommen til Havnens Dag 2019.

- Vi glæder os til at tage imod masser af nysgerrige gæster, som er klar til at prøve nogle af mange aktiviteter, som vi har på havnen. Og vi håber selvfølgelig at skabe så gode oplevelser, at mange får lyst til at vende tilbage og blive en del af foreningslivet ved vandet, siger Frank Hasselbalch, der formand for Vild med Vand-udvalget i Kalundborg.

Kalundborg Havn er én blandt de op mod 90 havne landet over, som er med i det landsdækkende Vild med Vand-projekt, der har til formål at skabe øget opmærksomhed om de tilbud og aktiviteter, der foregår på havnen og ved vandet. Havnens Dag lørdag den 25. maj er Vild med Vand-projektets årlige højdepunkt.

- Blandt de gratis aktiviteter, vi har i år på Havnens Dag er kajak, stand up paddle, jollesejlads for børn og sejlture for hele familien. Her er noget for alle, uanset om man er til høj eller lav puls, og det er netop kendetegnende for havnen - alle kan finde en fritidsaktivitet, der passer til ens personlige interesser, siger Frank Hasselbalch.

Han nævner også aktiviteter som Åben båd, sejlture med lodsbåden, krabbevæddeløb for børnene og som noget nyt »klap en ko«. Det hentyder til, at som noget nyt i år på Gisseløre, kan man komme i nærkontakt med de sorte og hvide galloway køer, som Kalundborg Kommune har sat ud i naturområdet.

Vild med Vand er støttet af Nordea-fonden, og det er fjerde gang, at projektet afvikler Havnens Dag som landsdækkende begivenhed. Deltagertallet er vokset massivt gennem de første tre år. Her i 2019 ventes langt over 100.000 at besøge havne og tage del i de mange gratis aktiviteter rundt om i landet. I Kalundborg var der op mod 1000 gæster i 2018.

Det er fjerde gang, at Kalundborg Havn indbyder til Havnens Dag.

- Vi opfordrer alle til at invitere familie, venner, kolleger og naboer med til en hyggelig dag på havnen. Jo flere, der lægger vejen forbi, jo sjovere bliver oplevelsen for os alle. Havnens Dag er ganske enkelt en vigtig dag for byens foreningsliv, siger Frank Hasselbalch.