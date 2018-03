Se billedserie Brian Andersen med de speciallavede pølser, som Herrreshoppen havde bestilt i forbindelse med fejringen af herretøjsbutikkens 24 års fødselsdag. Fotos: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Manden bag de hjemmelavede produkter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Manden bag de hjemmelavede produkter

Kalundborg - 26. marts 2018 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt sælger man ikke så meget sylte på denne tid af året. Men det gør man hos Meny i Kalundborg, hvor man kan få sylte til påskefrokosten.

Bag mange af de specialiteter, som slagterafdelingen i Meny tilbyder kunderne, står pølsemager Brian Andersen.

»Danmarks bedste pølsemager«, kalder slagtermester Jonas Kristensen ham. Meny-pølsemageren stortrives da også i jobbet, hvor Brian Andersen virkelig har mulighed for at udnytte sin kreativitet samt den erfaring og viden, han har. I to år har 46-årige Brian Andersen arbejdet hos Meny, hvor han i øjeblikket står bag mere end 50 hjemmelavede produkter, der storsælges til kunderne.

- Det er unikt, at man som supermarked kan tilbyde så mange forskellige hjemmelavede produkter, siger Brian Andersen. Og han er langt fra kørt træt endnu. Viften af varierede tilbud bliver stadig blive større, ligesom han har åbnet for, at kunderne kan komme og bestille lige den pølse, de kunne tænke sig. Det kræver dog, at de aftager en vis mængde - 10-15 kilo.

- Hvis man har en idé om, hvilken smag pølsen skal have, så finder vi ud af det, siger Brian Andersen.

Senest er det Herreshoppen, der i forbindelse med butiksfødselsdagen, fik specialfremstillet en omgang grillpølser.

Inden Brian Andersen kom til Meny, hentet ind af slagtermester Jonas Kristensen, havde han senest arbejdet seks år som produktionschef hos JN Meat i Slagelse

Giver gode råd om sous vide

Fremover vil en stor de del af pølseproduktionen hos Meny være uden laktose og gluten, fordi flere og flere efterspørger disse produkter.

Produktionen af sous vide-produkter har Brian Andersen også helt styr på. Her er udvalget også bredt, og naturligvis er man klar med lammekølle og lammeculotte op til påske.

- Flere er begyndt at købe deres egen sous vide maskine, og så kommer de her for at få gode råd. Dem giver vi meget gerne videre, og så håber vi at kunne sælger dem et godt stykke kød, siger en storsmilende Brian Andersen.