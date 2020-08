Mand udsat for muligt røveri på åben gade

Klokken 22.02 tirsdag aften fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en kvinden havd begået et røverilignende forhold mod en mand i midtbyen i Kalundborg.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Der er tale om en mand i 40'erne fra lokalområdet, der bliver udsat for et røverilignende forhold begået af en kvinde i 20'erne også fra lokalområdet. Han bliver blandt andet udsat for vold og får skader i ansigtet, og han får formentlig stjålet noget, det er vi ved at undersøge, siger vagtchefen til sn.dk.

Kvinden blev efterfølgende anholdt og skal yderligere afhøres. Politiet er også ved at undersøge nærmere, om der er kan være en relation mellem manden og kvinden.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have hørt eller set noget i midtbyen omkring klokken 22.

Det skal undersøges om kvinden skal fremstilles i grundlovsforhør.