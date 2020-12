Politiet har anholdt to personer i sagen, og den ene, en 31-årig mand, fremstilles i grundlovs­forhør i dag i Retten i Holbæk.

Mand tævet over to dage

En 35-årig mand fra Gørlev blev indlagt på Slagelse Sygehus søndag med tegn på at have været udsat for grov vold - og derfor kom politiet ind i sagen.