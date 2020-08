Mand lokket med sex før overfald

Kvinden er er blevet fremstillet ved Retten i Holbæk bag lukkede døre, og derfor er det sparsomt med oplysninger i sagen. Men af politiets sigtelse fremgår det, at den 19-årige kvinde er sigtet for »i forening og efter aftale med en eller flere ukendte gerningsmænd at have lokket manden til adressen med påskud om sex - og med trusler om vold aftvinge manden hans telefon og penge, idet den ene bar en kniv«.