Mand i stjålet håndværkerbil anholdt

Han blev anholdt og sigtes for tyveriet af bilen samt for tyveri af nummerplader og forskellige trafikale forseelser, men umiddelbart er der ikke grundlag for at fremstille manden i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, fortæller Jens Christensen fra Slagelse Politis lokale efterforskning.

- Man skulle tro, at når vi stod lige ved siden af, så kunne man have sine ting i fred, men sådan er det åbenbart ikke. Som håndværkere har vi brug for den fleksibilitet, at vi kan have vores biler til at stå, så vi hurtigt kan komme i dem, så det er utrolig frustrerende det her. Ud fra de meldinger, vi har fået fra politiet har hverken bilen eller vores værktøj dog lidt overlast, så det er da altid noget. Men vi har været udsat for en del tyverier fra vores biler igennem den seneste tid, og det her er simpelthen dråben, der kraftigt får mig til at overveje at få installeret gps-sendere i alle vores biler, siger Jakob Andersson.