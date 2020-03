Det var ved en hæveautomat i Høng, at den 38-årige mand vakte opmærksomhed. Foto: Kirsten Ellebæk

Mand i militæruniform gjorde værditransport mistænksom

- Vi sender en patrulje afsted fra Kalundborg, og den lander på åstedet i Høng lidt senere. Her får politifolkene så kontakt med manden, der viser sig at være 38 år og fra Ruds Vedby, siger Martin Bjerregaard fra Midt og Vestsjællands politis presseafdeling.

- Den pågældende mand er ganske ubevæbnet og har ikke andet ærinde på åstedet, end at han skal hæve nogle penge i hæveautomaten. Men det er måske forståeligt nok, at personalet i værditransporten tænker, at det er en mistænkelig situation, de måske står overfor, siger Martin Bjerregaard og fortætter: