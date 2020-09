Se billedserie Små orange, malede sten har øget interessen markant for fibernet i sommerhusområderne ved Saltbæk, Vollerup, Svenstrup og Brokkebjerg. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Malede sten skaber stor interesse for fibernet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malede sten skaber stor interesse for fibernet

Kalundborg - 14. september 2020 kl. 13:05 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Christina Trebbien i midten af juli begyndte at lægge orange sten på stier og bænke i området omkring sit sommerhus på Rågevænget i Saltbæk, er det væltet ind med tilmeldinger til fibernet hos Fibia.

På stenene, der er malet orange, står der eksempelvis med hvide bogstaver: »Vi har tilmeldt os fibernet. Har du?« eller »Fibernet fordi vi kan sammen«.

Tilmeldingerne kommer fra sommerhusejere i Saltbæk, Vollerup, Svenstrup og Brokkebjerg, hvor Christina Trebbien har placeret i alt 82 sten hos naboer, på stranden, på træstubbe og andre steder.

Idéen fik hun, da hun sammen med familien sad og malede sten i sit sommerhus. Fibia var i gang med at indsamle tilmeldinger til fibernet i området, hvor 216 havde tilmeldt sig, men for at projektet kunne gennemføres, skulle mindst 398 tilmelde sig inden den 30. september, fortæller Christina Trebbien, der håbede at stenene kunne skabe opmærksomhed på muligheden for at få en hurtigere netforbindelse.

Normalt kræver Fibia, at 30 procent af husstandene i et område tilmelder sig fibernet, før selskabet vil sætte gravearbejdet i gang.

Og stenene må have været effektive, for i dag har Fibia modtaget 555 tilmeldinger, og ifølge pressekontakt Rasmus Carlsen er det usædvanligt, at det går så hurtigt med at opnå det ønskede antal tilmeldinger.

- Det gik for alvor stærkt med at sprede budskabet, da der var nogle lokale ildsjæle i området der tog fat, og vi oplever stadig meget stor interesse i området, siger Rasmus Carlsen.

Ud over at have givet fibernetprojektet vind i sejlene, har sommerhusejerne også fået noget at samles om, fortæller Christina Trebbien.

- Jeg har lært en masse at kende ude i sommerhusområdet, folk er begyndt at tale mere sammen, fortæller hun.

Gravearbejdet forventes at blive sat i gang i slutningen af marts 2021, og hvis alt går efter planen, vil alle være blevet koblet op på fibernet 10 måneder efter, oplyser Rasmus Carlsen