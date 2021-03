Kalundborgegnens Antennelaug venter, at mailsystemet snart er oppe at køre igen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mail-problemer hos antennelav

Kalundborg - 03. marts 2021 kl. 15:03

I lørdags klokken 16.41 gik en harddisk ud af drift hos Kalundborgegnens Antennelaugs mailudbyder. Det er normalt ikke noget, som udløser de helt store problemer, men det gjorde det dennegang, lyder det med stor beklagelse fra antennelavets forretningsfører, Daniel Badeby.

- Det er også helt uventet, at problemet stadig ikke er løst. Men nu er der lys for enden af tunnellen, sagde forretningsføreren onsdag eftermiddag.

Ifølge Daniel Badeby er løsningen af problemet ude af antennelavets hænder, fordi det ligger hos udbyderen Gullestrup-net. På grund af de aktuelle problemer skal Kalundborgegnens Antennelaug tage stilling til følgende tre muligheder: Man fortsætter med den nuværende mail-udbyder. Man finder en ny udbyder. Eller man dropper mails helt.

Klokken 17.15 lørdag var disken udskiftet og kørende igen. Men mailsystemet, der bygger på Smartermail fra Smartertools, fungerede efterfølgende ikke, som det skulle, og der skete en uventet lukning af en del mailkonti. Det blev der arbejdet på resten af lørdagen og søndagen.

Mailudbyderen valgte i samråd med softwareudvikleren Smartertools at opgradere mailsystemet til den nyeste version for at komme problemet til livs. Hertil skulle alle mailkontis konverteres til en nyere protokol, hvilket blev igangsat mandag morgen.

- Under konverteringen af samtlige mailkonti viste der sig uventede problemer med lige præcis vores domæne og et par stykker mere fra andre af mailudbyders kunder, fortæller Daniel Badeby.

Domænet ka-net.dk har været lukket siden mandag eftermiddag for at sikre, at afsendere ikke får det svar tilbage, at mailkontoen ikke eksisterer.

I forsøget på at opfange de mails, der er blevet sendt i mellemtiden, er der lavet et filter, der kan opsnappe de fremsendte mails. Filteret var dog først klar tirsdag omkring klokken 14.

Mails, der er sendt i tidsrummet fra domænet blev lukket, til man havde filteret klar, er desværre ikke kommet frem til mailserveren og skal gensendes for, at de kan nå frem til modtageren. Afsendere, der ikke har kunnet levere mails, har alle fået et svar tilbage om, at mails er afvist.

Når man er i mål med konverteringen, lukkes der op for domænet igen, og herefter vil man slippe de mails løs, der er opsnappet i filteret, og alt burde igen være som normalt.

Fremadrettet vil antennelavet gøre sit ypperste for, at en situation som denne ikke kan opstå igen, understreger forretningsføreren.

- Vi opsætter nu endnu flere mailservere til at stå og kunne tage over for hinanden, såfremt den ene af dem skulle gå ned ved harddisknedbrud, fejl ved opdateringer eller andre lignende situationer. Vi kommer til at have vores opsnapningsfilter klar, så vi kan aktivere det lige så snart, det skulle være nødvendigt. Og vi kommer i højere grad til at teste fremtidige opdateringer på et kopi-setup, med samme antal brugere, som vi har, inden vi ruller ud på det kørende system, oplyser Daniel Badeby.

ur