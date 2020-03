Se billedserie - Vi arbejder foreløbig helt som normalt, fortæller lederen af Madservice, Hanne Munk. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Madservice kører fint trods corona

Kalundborg - 13. marts 2020

Kalundborg Kommunes Madservice med produktionskøkken på Stejlhøj 13 kører foreløbig helt som normalt trods corona-virussen og nedlukningen af Danmark.

- Ingen af vores 24 medarbejdere er syge, og vi producerer, som vi plejer, siger Madservices leder, Hanne Munk, der tilføjer, at Madservice og medarbejderne er en del af kriseberedskabet, der skal være med til at sørge for opretholdelse på områderne ældre og sundhed.

Hanne Munk fortæller, at hun ikke kan vide præcis, hvordan corona-krisen udvikler sig, men hun vil gerne berolige alle de personer, der er vant til at få mad leveret af Madservice:

- Det allerværste, jeg kan forestille mig, er, at vi bliver nødt til at drosle lidt ned for menu-udbuddet. Og jeg vil gerne slå fast, at vi under alle omstændigheder vil sørge for, at borgerne får mad, siger Madservices leder.

Brugerne af Madservice har, som det er nu, mulighed for hver uge at at vælge mellem 13 hovedretter og 10 forretter/desserter, og hvis corona-krisen bliver værre, kan Madservice blive nødt til at skære lidt i udbuddet.

- Det vil betyde, at borgerne i givet fald vil kunne risikere at få det samme at spise lidt oftere end normalt, siger Hanne Munk.

Madservice producerer både normalkost, kost til ældre, som er småtspisende, og diætmad efter henvisning fra lægen, og det er muligt at bestille det varme måltid i to portionsstørrelser: Almindelig eller lille.

Menuplanen indeholder hver uge traditionelle retter, flere moderne retter, en vegetarret og en til to fiskeretter.

Brugerne kan også bestille lette anretninger, morgenmadspakker, sødmælk, yoghurt, hjemmelavet proteindrik, protino, frisk frugt, råkost, ekstra grønt, kage og øllebrød.