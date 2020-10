På Strids Mølle regner man med, at der kommer flere arrangementer af samme slags som det 7. november. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Mad, motion, foredrag og rundbordssnak

Traktørstedet Strids Mølle på Åvej 2 ved Svebølle er på banen med et nyt formidlingstiltag, hvor Strids Mølle i samarbejde med Lisbeth Pedersen og Folkeuniversitetet kombinerer mad og motion med foredrag og rundbordssnak.

Det er lørdag den 7. november fra kl. 12-15.30, at Strids Mølle inviterer til frokostbuffet, foredrag og rundbordssnak med historieudvikler Lisbeth Pedersen, som introducerer nogle af guldalderens bedste kunstmalere, der besøgte Kongens Møller i 1840'erne.

Der er maksimalt plads til 30 deltagere, og der er tilmelding- og betalingsfrist senest 30. oktober. Billetsalg: www.stridsmolle.dk under arrangementer.

J. Th. Lundbye opdagede egnens motivmæssige kvaliteter i 1843, og snart fulgte vennerne P.C. Skovgård, C. Dalgas og Lorenz Frølich i Lundbyes fodspor. Deres værker tager landets fineste kunstmuseer i dag vare på.

Nina Presskorn-Thygesen fra Strids Mølle oplyser, at efter frokost og en times intro, går alle deltagerne på mølledæmningen til Øresø Mølle, hvor man skal nyde udsigten til P.C. Skovgårds motiv Ved Halleby Å, som han malede i 1847 under et ophold hos møllerfamilien Löbbenthin på Strids Mølle.