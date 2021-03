Det kan være nødvendigt at tage fat i børnene tidligt, hvis man ønsker at forbedre de svageste elevers udbytte af folkeskolen. Foto: Ditte Offersen Lynge

Måske skal der mere fokus på den tidlige indsats

Det kan være nødvendigt at fokusere yderligere på en tidlig indsats, for at hjælpe de svageste elever med at få det størst mulig udbytte ud af deres tid i folkeskolen. Det var et af emnerne som medlemmerne af Børn- og Familieudvalget diskuterede, da de på deres møde onsdag behandlede den netop færdiggjorte rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).