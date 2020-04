Måske fest i september i stedet for festival

Kalundborg Rocker overvejer at lade årets festival erstatte af en stor fest i september. Arkivfoto: Thomas Olsen

Kalundborg - 08. april 2020 kl. 09:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Rocker overvejer at erstatte årets festival med en stor fest i september, eller lade billetter til årets festival konvertere til næste års festival.

Tirsdag mødtes styregruppen i Kalundborg Rocker, og her drøftede man muligheden for at erstatte Kalundborg Rocker med en stor fest den første weekend i september.

- Vi tror på at vi alle på det tidspunkt har brug for at komme lidt ud, naturligvis i stor respekt for det vi har været igennem, men stadig komme ud og høre lidt god musik, snakke med gode venner, få lidt god mad og vin og samtidig støtte op om alle vores gode beværtninger i Kalundborg, siger Johnny Elmelund fra Kalundborg Rocker.

Han lægger ikke skjul på, at Kalundborg Rocker er hårdt ramt af coronakrisen.

- Der skal på ingen måde herske tvivl om, at vi er fuldstændig i knæ over den beslutning som blev truffet mandag aften, siger Johnny Elmelund, der fortæller at man arbejder på at finde løsninger for festivalen og de mange, som har købt billet.

- Men en ting er helt sikker, og det er, at vi naturligvis vil gøre alt for at I, som har vist os den tillid at købe billet enten, kan få jeres billet refunderet, konverteret til en billet til en ny festival i 2021 eller konvertere jeres billet til en ny fest i Kalundborg, siger Johnny Elmelund.

