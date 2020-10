Se billedserie Keld og Hilda Heick fejrer jubilæum i år. Det bliver fejret ved ældrefesten i Hvidebækhallen 4. februar. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Måske ekstra god plads til ældrefesten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måske ekstra god plads til ældrefesten

Kalundborg - 20. oktober 2020 kl. 13:19 Kontakt redaktionen

Den 1. november sætter H.F. Vestsjællands Venner 500 billetter til salg til næste års ældrefest 4. februar kl. 12 i Hvidebækhallen, men der er plads til mange flere i hallen, fortæller formand Niels-Erik Sørensen.

- Vi har talt meget i bestyrelsen om, hvad vi gør, i denne coranakrise. Nu er vi blevet enige om at sælge 500 billetter, da vi ikke ved, hvordan det hele ser ud i februar 2021. Men jeg håber, at vi kan få lov at være flere i Hvidebækhallen til den tid.

- Når de 500 billetter er solgt, kan man blevet skrevet på en venteliste hos mig, siger Niels- Erik Sørensen.

I år deltog 775 gæster ved ældrefesten, og det er rekord.

Maden kommer igen fra Kim Koks gryder i Ubby Forsamlingshus, mens underholdningen på scenen er lagt i hænderne på et af Danmarks mest berømte ægtepar Keld & Hilda, som i 2021 fejrer et bemærkelsesværdigt 100 års jubilæum. Her er det 60 år siden, at Keld Heick fik sin debut og 40 år siden, at Hilda første gang optrådte offentligt med Keld. Det fejres sammen med én af Danmarks dygtigste akkompagnatører Mickey Pless, som også er med i Hvidebækhallen, hvor der er udsigt til et 100 års jubilæumsprogram med evergreens og anekdoter.

- Butterflies, som vores gæster kender fra tidligere ældrefester, er altid dygtige til at sætte den rette stemning ved bordene, og så bliver også gang, i den når Vibeke Hoby og Kristian Rusbjerg kommer på scenen og leverer en herlig og kærlig blanding af alt, hvad du forbinder med en fest i en tyrolerhytte, fortæller Niels-Erik Sørensen.

Kristian Rosbjerg er en af Danmarks absolut bedste harmonikaspillere, mens Vibeke Hoby kan jodle og synge på tysk.

- Man kan, når vi kommer ind i det nye år og ved hvor mange gæster der må deltage, ringe til mig og få reserveret et bord, hvis man er nogle, som vil sidde sammen. Det er et stort stykke arbejde, men vores gæster var rigtige glade for det i år, siger Niels-Erik Sørensen.

Billetterne sælges fra syv steder rundt omkring i kommunen fra den 1. november.

- For mig er ældrefesten den største dag i årets løb, så jeg håber, vi får lov til at holde denne fest, slutter Niels-Erik Sørensen.